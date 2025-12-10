Выставку детских рисунков ко Дню героев Отечества открыли в Воскресенске

Торжественное открытие экспозиции прошло в Доме культуры «Гармония». Выставку создали в рамках проекта «Успех V Единстве поколений» партии «Единая Россия».

Рисунки подготовили ученики лицея № 23. Они участвуют в акции уже третий год.

На торжественном открытии побывали депутат округа Галина Романова и представитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Андрей Опрышко.

«Спасибо юным художникам! Своими рисунками и письмами вы дарите нашим бойцам невероятную поддержку и напоминание о том, что их ждут дома», — сказала Галина Романова.

Затем для ребят провели мастер-класс. Участники смастерили образ русского богатыря в технике витражной мозаики.

Также для собравшихся выступили дуэт «Фантазия», Алиса Соболева и Василиса Бурлак.

Отметим, что посетить тематическую выставку можно до 12 декабря.