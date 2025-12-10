Выставку детских рисунков ко Дню героев Отечества открыли в Воскресенске
Торжественное открытие экспозиции прошло в Доме культуры «Гармония». Выставку создали в рамках проекта «Успех V Единстве поколений» партии «Единая Россия».
Рисунки подготовили ученики лицея № 23. Они участвуют в акции уже третий год.
На торжественном открытии побывали депутат округа Галина Романова и представитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Андрей Опрышко.
«Спасибо юным художникам! Своими рисунками и письмами вы дарите нашим бойцам невероятную поддержку и напоминание о том, что их ждут дома», — сказала Галина Романова.
Затем для ребят провели мастер-класс. Участники смастерили образ русского богатыря в технике витражной мозаики.
Также для собравшихся выступили дуэт «Фантазия», Алиса Соболева и Василиса Бурлак.
Отметим, что посетить тематическую выставку можно до 12 декабря.