Выставку детских рисунков к 9 Мая открыли в Доме правительства Подмосковья

В Доме правительства Московской области в преддверии Дня Победы открылась патриотическая выставка «ОткрыткаВетеранам». Она стала итогом одноименной акции, объединившей жителей региона.

С начала года в мероприятии принимали участие школьники, педагоги, родители и наставники — они создавали творческие работы в знак благодарности ветеранам и защитникам страны.

Инициативу реализуют в рамках регионального проекта «МЫДЕТИМО.РФ» при поддержке Общественной палаты Московской области и Министерства информации и молодежной политики региона.