Выставку детских рисунков к 9 Мая открыли в Доме правительства Подмосковья
В Доме правительства Московской области в преддверии Дня Победы открылась патриотическая выставка «ОткрыткаВетеранам». Она стала итогом одноименной акции, объединившей жителей региона.
С начала года в мероприятии принимали участие школьники, педагоги, родители и наставники — они создавали творческие работы в знак благодарности ветеранам и защитникам страны.
Инициативу реализуют в рамках регионального проекта «МЫДЕТИМО.РФ» при поддержке Общественной палаты Московской области и Министерства информации и молодежной политики региона.
«Акция „Открытка ветеранам“ дает возможность не только выразить благодарность героям Великой Отечественной войны, но и поддержать современных защитников Отечества. Ребята искренне включаются в эту работу: они пишут письма, создают открытки, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Это формирует у них чувство сопричастности, ответственности и уважения к своей стране и ее истории», — отметил председатель комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Подмосковья Павел Ковалев.
В рамках открытия выставки состоялось вручение благодарственных писем авторам лучших работ.
«В этом году акция проходит уже во второй раз и вновь объединила тысячи участников. Мы получили огромное количество детских работ — искренних, глубоких, наполненных памятью и уважением к подвигу нашего народа. На выставке были представлены 70 самых лучших! День Победы — это символ героизма не только на поле боя, но и в тылу. Это подвиг тех, кто спасал жизни в госпиталях, трудился, приближая Победу, и тех, кто отстоял мир ценой собственной жизни», — подчеркнул член Общественной палаты Московской области, координатор проектов «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ» и «МЫДЕТИМО.РФ» Илья Ермаков.
Традиция единства и сохранения памяти о героизме былых поколений продолжается.
Представленные на выставке работы планируют показывать и на других площадках Подмосковья, а также размещать в онлайн-формате — лучшие открытки уже доступны в социальных сетях по хэштегу акции.