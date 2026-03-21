Выставку детских работ открыли в музейно-выставочном центре Серпухова

В Серпухове представили более 80 поделок, которые создали 130 юных мастеров. Конкурс организовал Центр внешкольной работы города.

На экспозиции можно увидеть работы в разных техниках: папье-маше, бисероплетение, батик, вязание, кружевоплетение, шитье. Дети от 7 до 18 лет посвятили свои творения регионам России, творчеству Агнии Барто и сказке «Щелкунчик». Каждый участник стремился передать собственное видение произведений.

На открытии выступила депутат окружного Совета Ольга Ковшарь.

«Совместная работа педагогов и их воспитанников — настоящая преемственность поколений, — отметила она. — Подрастающее поколение учится у наставников и привносит что-то свое».

После торжественной части педагоги Марина Кочергина и Наталия Голубкина провели экскурсию по выставке. Конкурс проходит в городе больше 20 лет.

Посетить экспозицию в музейно-выставочном центре можно до 27 марта.