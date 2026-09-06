Выставку детских работ о традициях народов России открыли в Химках

Выставка-конкурс «Кружева России» представлена в доме детского творчества «Созвездие». Гости могут увидеть 80 творческих работ воспитанников 50 детских садов, созданных вместе с родителями.

Мероприятие проходит в рамках Года единства народов России. Арт-объекты представлены в четырех номинациях: «Рисую — Я», «Рисуем вместе» (иллюстрации к сказкам народов России), «Этническое жилище народов России» (макеты изб, юрт, иглу) и «Орнамент дружбы» (панно с национальными узорами).

Методист округа Валентина Жадова отметила, что организаторы хотят, чтобы с самого раннего возраста ребята понимали: Россия сильна своим многонациональным единством, дружбой и уважением к традициям. Совместное творчество детей и родителей укрепляет семейные связи и объединяет поколения вокруг общих ценностей.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук подчеркнул, что выставка — это пример того, как через творчество объединяются разные поколения и народы.

Ключевым моментом является участие родителей в создании конкурсных работ. Через совместное творчество происходит укрепление семейных связей, взаимодействие поколений и объединение вокруг общих ценностей.

Основными критериями отбора стали точность отражения исторических событий, авторская идея, оригинальность и креативность. Выставка проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и продлится до 8 сентября.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пройдет 8 сентября в 10:00.