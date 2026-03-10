Выставку детских работ о духовности и традициях откроют в Воскресенске

В Детской школе искусств № 3 Воскресенска прошло заседание жюри Межзональной выставки-конкурса детского изобразительного творчества «Благовест». Экспозиция откроется для посетителей 12 марта в Доме культуры «Юбилейный».

В этом году выставка объединила 125 талантливых ребят в возрасте от пяти до шестнадцати лет из Воскресенска, Жуковского, Котельников, Раменского, Коломны, Серебряных Прудов, Щелкова, Чехова, Шатуры, Луховиц и Орехово-Зуева.

Юные авторы представили работы в номинациях «Графика», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура». Темы посвящены духовности и сохранению традиций.

Работы оценивало профессиональное жюри: преподаватель, председатель ПЦК художественно-графических дисциплин филиала Государственного социально-гуманитарного университета в Егорьевске Ника Хрипунова и настоятель храма в честь Преподобного Сергия Радонежского иерей Илия Сычев.

Организаторы отмечают, что «Благовест» — больше, чем выставка. Это пространство диалога поколений, где через искусство передаются ценности, сохраняются традиции и раскрывается талант. Проект продолжает развиваться и ждет новых участников из городов и районов Подмосковья.

Церемония закрытия и награждения участников состоится 16 апреля.