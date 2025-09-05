Выставку детских картин к 80-летию Великой Победы открыли в Химках

Экспозицию, в которую вошли 100 детских картин, подготовили и к празднованию Дня города. Работы выполнили учащиеся образовательных учреждений городского округа Химки.

Картины разместили в Доме детского творчества «Созвездие». Экспозиция отражает историческую память о героизме солдат и трагических событиях военных лет. Жюри, в состав которого вошли профессиональные художники и педагоги, отобрали лучшие работы по шести номинациям.

«На выставке представили коллажи городов-героев. Также здесь можно посмотреть на рисунки и скульптуры. Дети все это сделали своими руками под руководством педагогов и родителей», — рассказала руководитель методического объединения изобразительной деятельности в Химках Оксана Тещина.

Торжественное закрытие выставки с награждением победителей состоится 8 сентября. Посетить экспозицию можно по адресу: улица Панфилова, дом № 14.

«Оформляя такие уголки и макеты в детских учреждениях, приглашая ветеранов войны, приглашая участников СВО, мы, конечно, воспитываем у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине», — подчеркнула методист центра профессионального развития при управлении по образованию администрации Химок Валентина Жадова.