Выставку деревянных игрушек открыли в Серпухове

В Серпухове открыли выставку «Деревянные и расписные. Ноев ковчег». Экспозицию из более чем 3000 игрушек представил коллекционер Александр Михайлов.

Он собирает игрушки уже 30 лет. Выставка путешествует по России два года. Там можно увидеть экспонаты, изготовленные в разных стилях и в разные эпохи. Это и советские фабричные игрушки, и экземпляры, характерные для дореволюционной России. В коллекции Александра Михайлова представлены экспонаты украинского, немецкого, чешского, японского и китайского производства. Отдельное внимание в коллекции занимают деревянные ковчеги — уникальные игрушки из почти 200 фигурок, иллюстрирующие библейские сюжеты.

«Для меня важно сохранение традиции создания деревянных игрушек. Я хочу показать, что они — прекрасная альтернатива современным цифровым развлечениям. Я очень надеюсь, что моя выставка вдохновит молодое поколение на знакомство с этим удивительным миром и, возможно, даже разбудит в них интерес к традиционному ремеслу», — поделился коллекционер.

Экспозицию «Деревянные и расписные. Ноев ковчег» дополняют работы самобытного мастера резьбы по дереву Николая Приданцева, а также полотна Татьяны Краюшкиной. Выставка продлится до 27 июля. Возрастное ограничение: 0+