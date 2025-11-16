Выставку «Деньги в вихре перемен» открыли в музее Дубны

Фото: Администрация г. о. Дубна

Жители Дубны могут узнать об истории России через призму бумажных денег. Для них открыли тематическую выставку в местном музее.

В экспозиции можно увидеть подлинные банкноты и заменители денег, выпущенные на территории бывшей Российской империи в период с конца 1890-х годов XIX века до 2010-х годов XXI века. Коллекцию предоставил музею известный житель города.

Смотря на экспонаты, можно проследить переломные этапы отечественной истории: революцию и Гражданскую войну 1917–1922 годов, НЭП, годы Великой Отечественной войны, а также преобразования конца 1980-х и 1990-х годов.

«Музей Дубны с почтением относится к истории страны, региона, города. Вместе с жителями они воссоздают забытые страницы эпох. Новая выставка — результат большого труда, будет интересна всем жителям и гостям наукограда», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Выставку приурочили ко дню рождения музея. Посетить ее можно до 12 апреля 2026 года.