Выставку денежных знаков проведут в «Ночь искусств» в Горках Ленинских

Выставка редких денежных знаков откроется в «Горках Ленинских» во время всероссийской акции «Ночь искусств». О том, что еще приготовили для посетителей, в интервью Анастасии Букреевой рассказал заместитель директора музея-заповедника Алексей Яковлев.

«Мы долго готовились к этому событию, программа обширная. Это разнообразные экскурсии для семейной аудитории, детские мастер-классы. Будут эксклюзивные мероприятия для ценителей архитектуры. Будут винтажный универмаг в стилистике СССР, спектакли, кинопоказы, и это далеко еще не все», — рассказал Алексей.

Например, в музее пройдет выставка одного дня «Арт-деньги», где представят экспонаты из частной коллекции. Гости посмотрят на монеты и купюры в совершенно непривычной форме — это настоящие арт-объекты, выполненные мастерами народных художественных промыслов. Увидеть их можно только 4 ноября, с 12:00 до 20:00.

«Деньги меняются, все эти изменения как раз можно проследить на нашей выставке. Для меня яркий момент — денежная реформа 1961 года, когда ушли от купюр большого формата. В те годы дизайн купюры становится более простым, легким и воздушным», — говорит специалист.

В рамках «Ночи искусств» в музее пройдут также показ документального фильма и моноспектакль по стихам Владимира Маяковского. В усадебной части заповедника — своя программа. Там будут говорить об искусстве.

Алексей Яковлев рассказал, что недавно при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья вдоль дорог установили билборды с социальной рекламой музея.

«На баннерах — вид усадьбы „Горки Ленинские“ и слоган „Выход из суеты“. У нас действительно можно отдохнуть и освободиться от суеты на фоне прекрасной архитектуры и природы Подмосковья», — отметил он.

Все мероприятия акции «Ночь искусств» можно найти на портале welcome.mosreg.ru. Там же уже сейчас есть предложения от отелей по празднованию предстоящего Нового года.