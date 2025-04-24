Выставку «Чернильное царство» откроют в Балашихе 26 апреля

С 26 апреля в Балашихинском историко-художественном музее начинает свою работу выставка «Чернильное царство», подготовленная при участии Координационного совета по книгоизданию Балашихи. Экспозиция, основанная на предметах частной коллекции, посвящена истории чернильной письменной культуры от Древнего Египта до современности.

Посетителей ожидает более 150 редких экспонатов, включая старинные чернильницы, рукописные документы, необычные письменные приборы и эксклюзивные перьевые авторучки лимитированных серий, выполненные с использованием ювелирных технологий. Особое внимание заслуживает раздел «Эксклюзивные перьевые инструменты», где представлены настоящие шедевры письма.

Выставка организована при участии членов клуба коллекционеров «Искатель», которые предоставили уникальные экспонаты из личных собраний. В рамках проекта планируются экскурсии, интерактивные мероприятия и мастер-классы для гостей. Проект реализован при поддержке Координационного совета по книгоизданию Балашихи и направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия, а также развитие интереса к истории письменности.

Выставка будет работать до 24 августа 2025 года.