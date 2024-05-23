Выставку боевых трофеев СВО открыли в Химках

Выставка «Свидетели войны» началась в Химках. Уникальная экспозиция с боевыми трофеями и личными вещами участников СВО расположилась на территории школы-интерната «Кадетский корпус».

Подобная выставка в Подмосковье проходит впервые. Жители Химок смогут увидеть элементы снаряжения, экипировку бойцов, фронтовые фотографии. Главная цель мероприятия — воспитать дух патриотизма у молодежи, продемонстрировать жизнь военнослужащих и рассказать об их достижениях.

«Я уверен, что экспонаты, которые представлены на выставке, имеют не только практическое, прикладное, но и воспитательное значение. Молодое поколение имеет возможность увидеть и понять, с какой ситуацией наши бойцы имеют дело сегодня», — отметил депутат муниципального совета Руслан Шаипов.

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