Выставку батика и живописи открыли в Одинцове

В Одинцовской библиотеке начала работу новая экспозиция, посвященная искусству батика и масляной живописи. Посетители уже могут увидеть работы Натальи Панфиловой, выполненные в различных техниках и жанрах.

В экспозиции представлены произведения в техниках горячего и холодного батика, роспись на хлопке, шелке и бархате, а также картины маслом на холсте. Отдельного внимания заслуживают полотна, объединяющие в себе смешанные техники батика и масла. Среди жанрового разнообразия зрители увидят натюрморты, пейзажи, изображения животных и цветочные композиции.

Наталья Панфилова — художник «Национальной ассоциации деятелей образования, науки, культуры и искусства „НИКА“, член Московского объединения художников Международного художественного фонда и Творческого союза художников России. Она является победителем и лауреатом международных конкурсов. Ее работы уже не раз выставлялись в Одинцовской библиотеке и на других площадках округа.

«Я очень рада снова оказаться в Одинцово. Здесь живут неравнодушные зрители, и я надеюсь, что мои новые работы подарят им вдохновение», — отметила Наталья Панфилова на открытии выставки.

Познакомиться с творчеством художницы можно до 14 апреля.