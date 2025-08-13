Выставку «Балашиха в лицах» открыли в Центральной библиотеке

С 12 августа по 20 сентября 2025 года в Центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева в Балашихе проходит художественная выставка «Балашиха в лицах», посвященная Дню города. Это событие организовано творческим объединением художников «БалСоюз» под руководством Виктории Щербаковой и обещает стать ярким культурным событием для жителей и гостей города.

В выставке участвуют 27 авторов, среди которых как профессиональные художники, так и любители, включая юных дарований. Почетные места в экспозиции занимают работы таких известных мастеров, как Михаил Аникеев, Наталья Рюмшина и Сергей Козлов. Каждое полотно представляет собой уникальное отражение истории Балашихи, ее природной красоты и жизни горожан.

Экспозиция разделена на две части: первая посвящена портретам жителей и гостей Балашихи, вторая — свободной теме, раскрывающей индивидуальность художников-участников. Посетители смогут насладиться разнообразием жанров — от портретов и пейзажей до ботанических и анималистических картин, а также декоративно-прикладного искусства.

Торжественное открытие выставки состоится 23 августа в 11:30. В программе мероприятия — презентация экспозиции с экскурсией и возможность познакомиться с художниками, чьи работы представлены на выставке. Это отличный шанс не только увидеть произведения искусства, но и узнать о творческом процессе их создания.

Выставка проходит в Центральной городской библиотеке, расположенной по адресу: Балашиха, площадь Славы, дом 1. Вход на мероприятие бесплатный по бейджу «Мое Подмосковье». Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7 (495) 521-01-10.