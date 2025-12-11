Выставку авторских кукол открыли в Ленинском округе

Экспозиция «Кукольный мир» начала работу в Историко-культурном центре. На ней представлены работы участниц арт-студии «Абажур» губернаторского проекта «Активное долголетие»

Этот творческий показ работ стал не первым для студии. Два года назад мастерицы успешно участвовали в большой межрегиональной выставке авторских кукол вместе с профессиональными художниками.

Особенностью экспозиции является сочетание различных художественных технологий. Мастерицы работают с профессиональными материалами, а также обычные ткани и бумагу. На создание одной куклы у участниц студии уходит от нескольких занятий до целого месяца.

Руководитель арт-студии авторских кукол «Абажур» Ольга Новак подчеркнула, что простые материалы превращаются в сложные художественные композиции благодаря таланту и многолетнему жизненному опыту создательниц.

«Кукла — это не просто игрушка, это душа. Наши участницы вкладывают в каждую работу свой жизненный багаж, весь накопленный творческий потенциал и невероятную душевную теплоту», — отметила Ольга Новак.