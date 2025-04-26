Выставку авиамоделей открыли в Химках

В музейном комплексе «Артишок» в Химках заработала выставка авиамоделей, посвященную 60-летнему юбилею со дня выхода военно-исторической кинокартины «Вызываем огонь на себя». Церемонию открытия экспозиции посетили депутаты, деятели искусств и активные жители округа.

Как рассказал муниципальный депутат Николай Томашов, встреча стала одним из важных событий в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Каждая модель выставки — результат кропотливого труда, внимания к деталям и искренней любви к авиации и истории своей страны», — добавил народный избранник.

Вступительное слово на открытии взял почетный гость выставки майор сухопутных войск в запасе, ветеран, участник боевых действий Сергей Вересняк. Он рассказал присутствующим о значении подобных мероприятий для сохранения исторического и культурного наследия страны.