Выставку артефактов Франциско Инфантэ открыли в Дубне

Франциско Инфантэ — один из самых знаменитых художников современности, пионер кинетического искусства. Более 50 лет занимается экспериментами, поисками. Это объединяет его с учеными института. Работы автора созвучны с темами исследований. Франциско ищет ответ на вопрос о бесконечности. Представленные работы — не фотошоп, не фотоколлаж и не искусственный интеллект. это фотографии артефактов в природе.

В экспозиции представлено 140 объектов графики и живописи. Один из главных экспонатов — знаменитая конструкция «Пространство — движение — бесконечность» из вращающихся светящихся кубов, созданная художником в молодости. Ее «близнец» находится в Центре Помпиду в Париже. Дубненский экземпляр привезли из Третьяковской галереи и восстановили сотрудники лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.

Выставка «Артефакты Франциско Инфантэ» будет работать в галерее до 27 июля. Организаторы планируют встречу с художником, который увидит, как его работы ожили в новом пространстве.