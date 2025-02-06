Выставку архивных фотографий к 100-летию Озер откроют в Коломне 7 февраля

Торжественное открытие экспозиции «Краски времени» состоится в краеведческом отделе Музея имени Анны Дорониной в Озерах. На ней будут представлены работы местного фотографа Абрама Чудновского.
Экспонатами выставки станут архивные фотографии краеведческого отдела, сделанные Чудновским во время его работы фотокорреспондентом в городских газетах. На снимках можно увидеть главные этапы развития Озер второй половины XX века и жизнь нескольких поколений горожан.
Заведующий краеведческим отделом Дмитрий Блинков рассказал, что Абрама Чудновского знали многие жители Озер, поскольку фотограф бывал на всех праздниках и мероприятиях. Снимки публиковались на полосах газет «Заря» и «Текстильщик».
Выставка состоится в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» и посвящена приближающемуся столетнему юбилею города. Начало открытия в 14:30, вход на мероприятие свободный.
В Белгородской области закрыли 43 населенных пункта из-за ВСУ
В ГД допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе
Задержанным ФСБ украинским агентам-женщинам грозит до 30 лет тюрьмы
Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми
В Баку заявили об ожидании действий России после решения закрыть Русский дом
Выхода нет, скоро банкротство. В Британии раскрыли положение дел в стране
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте