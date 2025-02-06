Выставку архивных фотографий к 100-летию Озер откроют в Коломне 7 февраля

Торжественное открытие экспозиции «Краски времени» состоится в краеведческом отделе Музея имени Анны Дорониной в Озерах. На ней будут представлены работы местного фотографа Абрама Чудновского.

Экспонатами выставки станут архивные фотографии краеведческого отдела, сделанные Чудновским во время его работы фотокорреспондентом в городских газетах. На снимках можно увидеть главные этапы развития Озер второй половины XX века и жизнь нескольких поколений горожан.

Заведующий краеведческим отделом Дмитрий Блинков рассказал, что Абрама Чудновского знали многие жители Озер, поскольку фотограф бывал на всех праздниках и мероприятиях. Снимки публиковались на полосах газет «Заря» и «Текстильщик».

Выставка состоится в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» и посвящена приближающемуся столетнему юбилею города. Начало открытия в 14:30, вход на мероприятие свободный.