Выставку архивных документов об истории города начали готовить в Дубне

Жители Дубны при разборе вещей на чердаке обнаружили уникальный архив. Сотрудники музея истории крылатых ракет уже приступили к изучению документов и планируют организовать выставку.

Находка стала кладезем информации о жизни в будущей Дубне в 1950-е годы. Документы содержат решения горсовета о строительстве будущего дворца культуры «Октябрь», школы, а также многое другое.

«Решения горисполкома развешивались на видных местах — на столбах, остановках, и люди узнавали, кто ответственен за то или иное мероприятие. Например, заведующему столовой — принять меры по наведению порядка во дворе. Вот он, интернет 1959 года», — рассказал заведующий отделением «История создания крылатых ракет в Дубне» Музея Дубны Леонид Четвериков.

Сотрудники музея отметили, что такие документы находят очень редко. По итогам работы они намерены создать экспозицию, рассказывающую о быте жителей деревни Иваньково.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что такая выставка станет интересным подарком для краеведов и всех жителей к 70-летию города, которое отметят в 2026 году. «Мы запланировали яркие, праздничные концерты, выставки, открытия. И отдельное внимание уделим работе музеев, которые хранят память об истории города», — сказал руководитель муниципалитета.