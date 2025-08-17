Выставку археологических находок с городища Ростиславль открыли в Озерах

На 100-летие Озер городского округа Коломна в краеведческом музее открыли экспозицию археологических артефактов. В ней представили находки с городища Ростиславль, найденные за более чем 30 лет раскопок.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин, глава городского округа Коломна Александр Гречищев, председатель совета депутатов Николай Братушков, депутаты Совета депутатов, а также почетные граждане Озер первыми побывали на выставке.

Гости увидели экспонаты как ранних этапов раскопок, так и недавно проведенных. Все артефакты прошли специальную реставрацию для участия в проекте. Посетители выставки также познакомились с коллекцией материалов известного специалиста по каменному веку Волго-Окского региона — сотрудника Московского музея Александра Трусова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.