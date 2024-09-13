Выставку антифашистских плакатов провели в Химках

Выставку плакатов «Стоп.Фашизм!» организовали в многофункциональном социальном комплексе «Восход» городского округа Химки. Для посетителей также подготовили тематические лекции.

Куратор проекта «Старшее поколение» Светлана Ильина рассказала присутствующим историю возникновения Дня памяти жертв фашизма и провела для них экскурсию по экспозиции. Мероприятие провели в рамках уникального муниципального проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Данный проект стартовал в нашем городском округе в июле. Его цель — укрепить связь между поколениями, сохранить историческую память и воспитать патриотические чувства у молодежи. За это время мы провели множество патриотических мероприятий в парках, скверах, общественных местах, домах культуры и школах», — добавил общественник Егор Ченюк.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».