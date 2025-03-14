Выставку акварелей откроют в Одинцовском краеведческом музее 18 марта

Маргарита Пермякова пишет акварельные работы в технике по-сырому и наполняет их ярким южным колоритом. Выставка ее картин будет работать в Одинцовском историко-краеведческом музее до 5 мая 2025 года.

Художница ценит акварель за ее прозрачность и утонченность, которые позволяют ей создавать уникальные образы. Ее картины переносят в пышное цветение крымской весны, отображают величественные горные массивы и яркие морские закаты, которые добавляют работам глубины и многогранности.

Маргарита Пермякова — талантливая колористка. Основными темами ее работ становятся природа и архитектура. Девушка искренне влюблена в природу родного Крыма. Особое место в ее творчестве занимает архитектура — художница окончила архитектурный класс художественной школы. В Ялте она получила профессиональное образование на факультете «Интерьер и оборудование» Харьковского художественно-промышленного института в 1986 году. После этого переехала в Карелию, где работала в лаборатории промышленной эстетики на предприятии «Тяжбуммаш».

Сегодня, помимо активной творческой деятельности, Маргарита делится своим опытом с начинающими художниками.