Выставку акварелей художника Сергея Андрияки открыли в Сергиевом Посаде

Вставка «Дыхание красоты» открылась в Сергиево-Посадском государственном историко-художественного музее-заповеднике 6 мая. Ее посвятили творчеству мастера акварельной живописи, народного художника России, академика Российской Академии художеств Сергея Андрияки.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в экспозиции представили более 70 акварелей Сергея Андрияки в жанрах пейзажа, натюрморта и интерьера.

«Значительная часть работ посвящена России: очарованию старинных городов, величественности памятников русского зодчества и богатству родной природы. В своих работах мастер фиксирует действительность и передает тончайшие нюансы состояний природы и архитектурного облика городов», — рассказали в министерстве.

Сергей Андрияка — представитель художественной династии. Его работы находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

Узнать больше о выставке и приобрести билеты можно по ссылке. Экспозиция будет открыта до 28 июля.