Выставку агитационных военных плакатов открыли в галерее Горшина в Химках

В картинной галерее имени Сергея Горшина в Химках открыли выставку военно-агитационных плакатов «Окна ТАСС: Битвы за Победу», которая продлится до 30 июня. Экспозицию посвятили Днепровско-Карпатской наступательной операции, завершившейся весной 1944 года.

Посетители выставки увидят оригинальные плакаты периода Великой Отечественной войны, которые создали художники ТАСС. Экспозиция рассказывает о мужестве советских воинов и народов Советского Союза в боях за освобождение Правобережной Украины и Молдавии. Такие произведения вдохновляли солдат на фронте, а также мобилизировали тыл.

«Память о Великой Отечественной войне — священна. Сегодня, как никогда, важно воспитывать в молодежи чувство патриотизма, гордости за свою страну и уважения к подвигу предков», — сказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Экспозицию организовали вместе с Государственным музеем обороны Москвы и Государственным музеем истории российской литературы имени Даля. На торжественной церемонии открытия присутствовали заслуженный летчик-испытатель России, полковник Военно-воздушных сил Аркадий Газарян и жители города. Особую атмосферу мероприятию придавали музыкальные произведения военных лет в исполнении учащихся и педагогов Центральной детской школы искусств.

«Музыкальное сопровождение стало важной частью экспозиции. Наши артисты старались передать атмосферу времени через знакомые каждому мелодии — от „Катюши“ до „Журавлей“. Эти песни звучат в сердцах людей и сегодня», — подчеркнула муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Отметим, что открытие выставки «Окна ТАСС: Битвы за Победу» стало частью масштабной патриотической программы, которую уже несколько месяцев реализуют в Химках. Ее цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

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