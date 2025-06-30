Выставку агитационных плакатов «Окна ТАСС» провели в Химках

В Центральной городской библиотеке в Химках 27 июня прошла выставка, посвященная 83-й годовщине выхода первых агитационных плакатов военного времени. Мероприятие посетили читатели, участники клуба «Активное долголетие», школьники и почетные гости.

Открыл событие муниципальный депутат Николай Томашов. В своем выступлении он подчеркнул значение «Окон ТАСС» как мощного инструмента пропаганды в годы войны.

«Плакаты „Окна ТАСС“ — это не просто рисунки. Это язык своей эпохи. В тяжелейших условиях войны художники и поэты, журналисты и печатники работали сутками, чтобы донести до людей самое важное — надежду, силу и твердую веру в Победу. Сегодня наша задача — передать эту память новым поколениям, научить видеть глубину за каждой деталью, за каждой строкой», — заявил муниципальный депутат Николай Томашов.

Организаторы рассказали, что над созданием плакатов трудились сотни художников и литераторов разных национальностей. Их работы оперативно отражали события на фронте, становясь идеологическим оружием. Директор Центральной детской школы искусств и муниципальный депутат Инна Монастырская отметила современную роль искусства в поддержке военных.

«Музыка, искусство, поэзия помогают не только сохранять память, но и вдохновлять бойцов, поддерживать тех, кто работает в тылу, волонтеров, педагогов, врачей. Поддержка фронта — это не только техника и провизия, это еще и сила духа, которую формирует творческое слово и визуальный образ», — сказала муниципальный депутат Ирина Монастырская.

Выставка прошла в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Как пояснил депутат Валентин Герасимов, проект включает мастер-классы, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции и другие мероприятия, направленные на укрепление единства общества.