Выставки живописи и фотографии открылись в Солнечногорске

24 мая в МВК «Путевой дворец» в Солнечногорске открылись две авторские выставки. Жителям и гостям округа представили проект живописи «Прекрасное далеко…» Дмитрия Козлова и фотоработы Жанны Фашаян «Я рядом».

Экспозиции объединили разные направления искусства, но обе посвящены человеку, памяти и эмоциям. Выставка Дмитрия Козлова знакомит посетителей с образом старой Москвы, а фотопроект Жанны Фашаян рассказывает о людях, которые помогают другим и занимаются волонтерской деятельностью.

Дмитрий Козлов — член Союза художников России и доцент кафедры живописи Кирилло-Мефодиевской академии. Художник рассказал, что уже много лет главным источником вдохновения для него остается столица. В своих работах он обращается к атмосфере Москвы 1960–1970-х годов, уделяя внимание архитектуре, городским деталям, транспорту и визуальному стилю эпохи.

«Главное — передать настроение времени через собственное восприятие. Мне близка эстетика советской Москвы: старые улицы, реклама, машины, шрифты. Каждая картина складывается из множества деталей, наблюдений и старых эскизов», — отметил Дмитрий Козлов.

Автор называет собственный художественный стиль «пружинизмом». По его словам, пространство и предметы в композициях могут менять форму, сжиматься или закручиваться, создавая особую динамику изображения. За годы работы художник написал более пяти тысяч картин. Его произведения выставлялись в Германии, где он преподавал живопись в Марбургском университете, а также пополнили частные коллекции в странах Европы. Во время открытия выставки художник подарил одну из своих работ посетительнице, которая внимательно рассматривала картины и задавала вопросы об искусстве.

Вторая экспозиция получила название «Я рядом». В центре фотопроекта — истории людей, посвятивших себя помощи другим. На снимках представлены больничный клоун из Санкт-Петербурга, сестра милосердия из Москвы и кинолог-терапевт из Самары. Рядом с фотографиями размещены QR-коды, через которые можно узнать больше о героях проекта и их деятельности.

«Мне важно рассказывать о людях, которые помогают другим. Пока есть такие люди, остается вера в добро. Я сама много лет занималась волонтерством и поняла, что могу поддерживать людей через фотографию и творчество», — рассказала Жанна Фашаян.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина отметила, что обе выставки наполнены теплом и искренностью.

«Работы Дмитрия Козлова и Жанны Фашаян по-разному раскрывают тему человеческих чувств и памяти. Их творчество помогает задуматься о красоте, добре и ценности простых эмоций», — сказала Ирина Тишина.

Выставки будут работать до 5 июля в МВК «Путевой дворец» по адресу: Солнечногорск, улица Красная, дом 84.