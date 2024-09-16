Выставки картин юных художников открылись в парках Воскресенска

В парке усадьбы Кривякино и в «Москворецком» парке открылись выставки картин юных художников. Работы представили в рамках областного мероприятия.

Мероприятие «Живописный парк» проходит на территории Московской области. Воспитанники творческого союза «АРТ-движение», а также школы искусств «Лира» и центра дополнительного образования «Фантазия» в Воскресенске представили работы в Кривякино и «Москворецком».

Помимо этого, в парке усадьбы гости получили возможность погрузиться в творчество на площадке. Сотрудники комплекса информационно-библиотечного обслуживания в Воскресенске организовали настольные игры, мастер-классы и викторину для юных посетителей областного мероприятия.

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