Выставки и ночные экскурсии проведут в Горках Ленинских 3 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 3 ноября. Для гостей подготовят чаепитие, выставку, салонные игры и многое другое.

Как рассказали в областном Минкультуры, акция пройдет 3 ноября с 11:00 до 22:00. Посетители будут учиться плести ковры, искать домовенка и играть в салонные игры 19 века.

«Искусство объединяет там, где порой не хватает слов. Поэтому „Ночь искусств“ в музее-заповеднике „Горки Ленинские“ — это время, когда каждый может прикоснуться к прекрасному и почувствовать себя частью большого культурного единства», — рассказал директор музея Евгений Сарамуд.

Для гостей проведут выставку «Жолтовский. Сукоян. Горки». Она познакомит посетителей со свидетельствами участия великого архитектора в создании усадьбы. Они также увидят малоизвестные живописные работы мастера и архивные документы.

Программа «Званый вечер в усадьбе» познакомит жителей с играми светских салонов и историей «Горок».

Кроме того, гостей ждет ночной осмотр экспозиции, который завершится чаепитием при свечах.