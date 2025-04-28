Выставки и мастер-классы пройдут в Музее Победы в Красногорске

Красногорский филиал Музея Победы подготовил насыщенную программу на майские праздники. В эти дни гостей ждут экскурсии, концерты, выставки, мастер-классы, кинопоказы, спектакль и шахматный турнир.

Так, 5 мая — арт-площадка «Место встречи — Музей Победы». В рамках площадки пройдут флешмоб «80 лет Победы», концерт, выставка ретроавтомобилей и мастер-классы. 6 мая — стартует экскурсионный проект «Дети — детям».

8 мая — Московский патриотический театр «Варяги» представит спектакль «Василий Теркин», также состоится пешеходная экскурсия «Красногорск — Победе». 9 мая — эксклюзивная экскурсия «Великой Победе посвящается», музыкальная акция «Споёмте, друзья», где каждый сможет исполнить свою любимую песню военных лет. Также будет представлен художественный фильм «Мешок картошки» и документальная лента «Почему Сталин — это не Гитлер».

В День Победы посетители смогут увидеть обновленный первый этаж филиала и познакомиться с разделами о Первой мировой войне, причинах появления нацизма и начале Великой Отечественной войны. Также будет представлена выставка, посвященная 40-й годовщине со дня открытия музея.

Филиал будет работать дольше обычного, до 20:00, последняя экскурсия начнется в 18:30. Многодетные семьи и дети до 14 лет смогут посетить музей бесплатно.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте Красногорского филиала Музея Победы.