Выставки и кинопоказы проведут в 85 парках Подмосковья ночью 19 июля

В Московской области в субботу, 19 июля, пройдет масштабная акция «Ночь в парке». В 85 зонах отдыха региона для гостей, которые любят гулять допоздна, подготовят разнообразные развлечения.

Зарайский центральный парк удивит выставкой ретроавтомобилей и стрит-арта. Также там будет действовать лабораторият совместного рисования, а вечером любители пения насладятся караоке.

Парк Мира в Мытищах приглашает всех желающих на пижамную вечеринку, раскраску гигантского картонного замка и анимационную программу по мотивам сказок.

В центральном парке в Видном можно будет освоить 3D-печать, испытать на себе очки виртуальной реальности, загадать желание во время прогулки по аллее и принять участие в танцевальном флешмобе.

Поэтические чтения, медитации с гонгом и огненное шоу коллектива «Феникс» пройдут в парке имени О. Степанова в Серпухове.

В парке семейного отдыха Дубны запланированы кулинарные мастер-классы, ночная экскурсии с фонариками и бесшумная дискотека в наушниках. Также там проведут демонстрацию фильма «Офелия» под открытым небом.