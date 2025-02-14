Выставки и кинопоказы ко Дню защитника Отечества проведут в Химках

Цикл патриотических встреч «Во имя Отечества: Родина, подвиг, история» пройдет в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Участников ждут тематические кинопоказы, викторины и выставки.

Художественный фильм «Летят журавли» покажут гостям в центральном зале выставочного комплекса 17 февраля в 12:00. Историю двух влюбленных, разлученных войной, зрители увидят на большом экране. Отметим, что известная кинокартина получила главный приз на Каннском фестивале. Кроме того, 19 февраля жителей Химок приглашают познакомиться с фильмом «Брестская крепость». Его посвятили героизму русских солдат, их готовности защищать честь и независимость государства любой ценой.

Юных интеллектуалов 20 февраля в 12:00 в «Артишоке» ждет увлекательная викторина. Ведущие проверят знания школьников по истории родной страны. Победители получат ценные призы и подарки.

Выставку «Мы этой памяти верны» откроют 21 февраля. Первая экскурсия пройдет в 12:00. В экспозиции представят предметы и вещи времен Великой Отечественной войны, подлинные документы, письма и трофеи.

Принять участие в тематических активностях могут жители и гости округа всех возрастов. Мероприятия пройдут по адресу: Ленинский проспект, дом № 2А.