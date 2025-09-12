Выставки и ярмарку проведут на фестивале «Энтузиасты» в Балашихе 20 сентября

Ежегодный фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» пройдет в Балашихе 20 и 21 сентября. На территории арт-квартала «Фабрика1830» пройдут мастер-классы, ярмарки и концерты под открытым небом.

В этом году фестиваль посвятили 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Участники создадут большой арт-объект из нитей, символизирующий фабрику, а также увидят ожившие с помощью искусственного интеллекта архивные фото предприятия.

«Тема фестиваля „Фабрика. Начало“ символизирует начало творческого переосмысления бывшего градообразующего предприятия города Балашиха как арт-пространства. На два дня вся территория сквера у фабрики превратится в большую творческую мастерскую под открытым небом», — рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В рамках фестиваля пройдет выставка, посвященная женским профессиям на фабрике, а на ярмарке жители смогут приобрести изделия местных мастеров.

В программу также войдут концерты, танцевальные номера, дефиле и творческие мастер-классы. Участники паблик-арт лаборатории представят уникальные изразцы, скульптуры и мозаики. В завершении на территории фабрики создадут арт-объект, который останется там после завершения мероприятия.

Узнать больше о программе фестиваля можно по ссылке.