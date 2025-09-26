Выставки и экскурсии пройдут в парках Воскресенска на следующей неделе

Парки городского округа Воскресенск приглашают жителей и гостей на серию мероприятий, которые пройдут с 29 сентября по 5 октября. В усадебном парке Кривякино подготовлена программа для семей и детей.

Для детей от шести лет организуют познавательные беседы и творческие мастерские в павильоне у фонтана, а на главной площади пройдут концерты и игровые представления. Демонстрации рубки шашкой запланированы в районе лабиринта.

Также в парке пройдут экскурсии «Жемчужина Воскресенска» и «Тайны зеленых великанов», а для участников от шести лет — интерактивные мероприятия: «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» (с мастер-классом), «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. Запись на экскурсии и программы по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны также онлайн.