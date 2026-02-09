Выставки художников открыли в Павловском Посаде

Выставочный зал «Дом Широкова» приглашает жителей и гостей округа на художественную экспозицию, объединившую творчество двух мастеров. В большом зале на втором этаже развернулся настоящий диалог культур, воплощенный в работах Веры Утехиной и ее коллеги — Сунь Цзиньчао.

«Творчество Веры Утехиной — это признание в любви к мировому культурному многообразию. Художница на протяжении долгого времени исследует традиции разных стран. Главная изюминка ее работ — аутентичность: она запечатлевает людей в национальных костюмах, передавая не только внешнюю эстетику нарядов, но и характер целых народов», — поделились организаторы.

Сунь Цзиньчао — художник с удивительной судьбой. Получив академическое образование в Суриковском училище, он соединил русскую школу живописи с восточным мировосприятием. Значительную часть его экспозиции занимают лирические пейзажи Москвы. Столичные улицы на его полотнах обретают особую глубину и мягкость. Особое место на выставке занимают работы, выполненные в традиционной китайской технике. Одной из центральных картин стало полотно «Лотос». Сунь Цзиньчао передал эту работу в дар фондам «Дома Широкова». Теперь это произведение искусства останется в городе на постоянной основе и будет доступно для изучения даже после закрытия временной экспозиции. Всего на выставке представлено более 100 произведений искусства. Экспозиция открыта для посещения до 22 февраля. Часы работы: с 09:00 до 17:00. Адрес: площадь Революции, дом № 9.