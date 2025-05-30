Выставки двух российских художников откроют в музее «Картинка» в Балашихе 31 мая

Выставки российских художников Екатерины Кашниковой и Виктора Дувидова откроют в музее детской книжной иллюстрации «Картинка» в Балашихе 31 мая. Посетители смогут увидеть свыше 100 полотен.

Екатерина Кашникова писала картины, представленные в экспозиции, в течение последних 15 лет. Ее выставка получила название «Искры радости».

«Катя Кашникова — молодая женщина, инвалид первой группы, попавшая 20 лет назад в страшную аварию», — пояснила заведующая отделом «Картинка» Краеведческого музея Железнодорожного Анастасия Воронцова.

Художница рассказала, что рисовала в детстве, но затем решила изучать менеджмент. Через два месяца после начала студенческой жизни ее сбила машина.

«Живопись стала для меня не просто спасением, но и смыслом», — поделилась своей историей Екатерина.

Художнице трудно держать кисть, однако рисование приносит ей радость. Вновь начать заниматься живописью ей помогла преподавательница, член Союза художников России Джамилия Рзаева.

«Моя история — это, конечно, пример каждодневного преодоления человеческой немощи, борьбы с недугом. Но я не хочу, чтобы зритель, особенно юные посетители музея, смотрели на мои картины и меня жалели», — отметила Кашникова.

Посетить экспозицию можно будет до 29 июня.

В тот же день в музее начнет действовать выставка советского художника, лауреата государственной премии Виктора Дувидова. Гости смогут осмотреть 80 картин, среди которых иллюстрации к книгам Самуила Маршака и Корнея Чуковского.

«Виктор Аронович Дувидов — человек удивительной судьбы. Он родился в Испании, был сыном испанских антифашистов, в детстве был эвакуирован в СССР», — рассказала Анастасия Воронцова.

Приемный отец будущего художника был врачом, а также работал в Большом театре, поэтому мальчик часто бывал за кулисами и постоянно делал зарисовки. Подлинники работ Дувидова музею подарила вдова художника Лидия Павловна.

«Эта коллекция стала стимулом к созданию музея „Картинка“. Часть из этих работ будет представлена на открывающейся выставке», — пояснила заведующая.