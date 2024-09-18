Жители Солнечногорска смогут взять питомцев из приюта на выставке 21 сентября

Выставка-пристройство собак из приютов «Домой!» пройдет в городском парке Солнечногорска. Мероприятие состоится 21 сентября с 12:00 до 18:00 у памятника Лермонтову.

Организаторы подготовят для детей уроки доброты, конкурс на лучшее рисование собак-участниц выставки, а также мастер-классы по созданию игрушек для питомцев и программу «Доктор Айболит». Кроме того, будет организован пункт сбора кормов и благотворительная ярмарка. Все желающие смогут получить консультацию у зоопсихолога и ветеринарного врача. В программе также запланированы концертные выступления, беспроигрышная лотерея и другие активности.

«Это будет уже третья выставка в нашем округе, на которой любой желающий может пообщаться с животными, оказать помощь приюту, как материальную, так и волонтерскую. На мероприятии представят более 15 собак, все животные здоровы, стерилизованы по возрасту и привиты», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Мероприятие проводит благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» при поддержке администрации Солнечногорска.

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