Выставка зубров открылась в Серпухове

В Пущине открылась выставка «Зубры в фокусе», организованная Приокско-Террасным заповедником в стенах музея экологии и краеведения. Экспозиция, посвященная европейским зубрам — последним диким быкам Европы, продлится до сентября.

Помимо современных фотографий, выставка предлагает совершить путешествие во времени, представляя исторические художественные произведения.

По словам организаторов, особое внимание уделено интерактивной части экспозиции. Здесь можно почувствовать себя настоящим создателем заповедника, проектируя идеальную среду обитания для зубров и других лесных жителей. Любители головоломок смогут проверить свои знания и внимательность, собирая пазлы с изображениями разнообразных животных. Игра, посвященная сравнению зубра и бизона, поможет развеять распространенные заблуждения и выявить уникальные черты каждого вида.