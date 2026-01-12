Выставка зимнего творчества пройдет в Наро-Фоминске

Поселок Архангельский приглашает всех желающих посетить выставку декоративно-прикладного искусства и рисунков «Северная сказка». Мероприятие пройдет с 15 по 29 января в местном Доме культуры, предлагая гостям окунуться в атмосферу зимней магии и вдохновения.

Торжественное открытие выставки запланировано на 15 января в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Организаторы обещают создать особую атмосферу зимнего волшебства, благодаря представленным работам, каждая из которых отражает уникальность северной природы и традиций. Особое внимание будет уделено творчеству художницы Марии Якунчиковой, чья биография и произведения станут центральной темой специальной программы, подготовленной организаторами.

«„Северная сказка“ — это уникальная возможность провести время с пользой и удовольствием, наслаждаясь красотой зимних мотивов и знакомясь с интересными людьми. Возрастных ограничений нет, поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к этому увлекательному событию», — отметили организаторы.