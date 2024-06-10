Выставка живых птиц прошла в рамках экоакции в Подмосковье

Экологический фестиваль «Птичьи трели» прошел в Зарайске. В его рамках для гостей организовали выставку птиц, обитающих в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Посетители увидели соловьев, жаворонков, скворцов и других птиц. Помимо этого, на фестивале для гостей провели творческие мастер-классы. Участников научили создавать гнезда, а также рисовать и лепить птиц. Все желающие смогли послушать лекцию «Достоевский натуралист», где участников познакомили с некоторыми отрывками произведений Достоевского, описывающими природу Дарового.