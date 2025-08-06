Выставка животных пройдет в Звенигороде 16 августа

Жителей Одинцовского округа приглашают 16 августа в Звенигород, чтобы посетить традиционную выставку кошек и собак из приютов. Мероприятие пройдет на фестивале «Голос Звенигорода».

Понравившихся животных будут отдавать абсолютно бесплатно всем желающим обзавестись собственным питомцем. Важно будет лишь заключить договор ответственного содержания — для этого при себе необходимо иметь паспорт.

Выставка проходит уже не первый раз, за годы она стала традиционной и помогла пристроить сотни животных.

Организаторы принимают любую помощь и поддержку — в дар приютам можно принести корма для животных, игрушки, шлейки, гречку, перловку и другие крупы.

Благотворительная выставка питомцев, которые хотят обрести новый дом, будет проходить по адресу: Звенигород, улица Чехова, дом № 3а, на территории Центрального парка. Будущих хозяев будут ожидать в парке с 13:00 до 17:00.