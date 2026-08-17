Выставка животных из приютов прошла в Одинцове

Мероприятие прошло возле Культурного центра имени Любови Орловой. Понравившегося питомца можно было забрать бесплатно — для этого требовались паспорт и договор ответственного содержания. Выставка стала и способом поддержать приюты. Посетители приносили корм, крупы, игрушки и другие необходимые вещи.

Среди подопечных волонтеров были животные с непростой судьбой, которые долго восстанавливались после травм и пережитого стресса. Один из таких — Мартин. Два с половиной года назад щенком он попал под электричку. Получил тяжелый перелом нижней челюсти и лишился передних зубов. Мартину потребовались операции и длительное лечение. Несмотря на пережитое, пес оказался очень добрым и ласковым. Он знает команды и хорошо ладит с людьми. Особенность после травмы ему практически не мешает — твердую пищу он просто пережевывает немного дольше.

Проект «Хочу домой!» проводит подобные выставки уже девятый год. За это время хозяев обрели сотни животных.