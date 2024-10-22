Выставка живописи семейного тандема откроется в Электрогорске 24 октября

Константин Мирошник и его супруга Наталья Кургузова-Мирошник — уникальный тандем живописцев, которые все картины пишут вместе, в четыре руки, от первого мазка до последнего штриха. Художники находят сюжет будущего произведения и вдвоем работают над ним. Их работы при всем различии видения колорита и манеры письма получаются удивительно гармоничными.

Супруги участвовали в росписи храма Христа Спасителя в Москве и в оформлении Большого кремлевского дворца. Их картины хранятся в частных коллекциях в нашей стране и за рубежом, выставлялись в ведущих музеях мира — в Нью-Йорке, Вене, Москве и Санкт-Петербурге.

Посетители выставки, которая откроется в 15:00, смогут не только насладиться уникальными полотнами, но и пообщаться с их авторами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».