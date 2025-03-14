Выставка живописи на тему весны откроется в Звенигороде
Творческое объединение «Артель» организовало выставку живописи «Весна в русской абстракции». Она пройдет в Звенигороде с 14 по 15 марта.
В экспозиции представили порядка 30 картин, которые раскрывают абстракцию как направление в искусстве. В своих работах художники передают восприятие весны как начала любого процесса в нашей жизни современным методом в традициях русской живописи
Характерными чертами произведений являются динамика, преобладание цвета и контрастность композиций.
Участниками выставки стали 12 художников творческого объединения «Артель». Многие из них являются членами Союза художников России, Московского союза художников, Творческого союза художников России.
Торжественное открытие пройдет в пятницу, 14 марта. Выставка будет работать по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Василия Фабричнова, дом № 7.