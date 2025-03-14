Выставка живописи на тему весны откроется в Звенигороде

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Творческое объединение «Артель» организовало выставку живописи «Весна в русской абстракции». Она пройдет в Звенигороде с 14 по 15 марта.

В экспозиции представили порядка 30 картин, которые раскрывают абстракцию как направление в искусстве. В своих работах художники передают восприятие весны как начала любого процесса в нашей жизни современным методом в традициях русской живописи

Характерными чертами произведений являются динамика, преобладание цвета и контрастность композиций.

Участниками выставки стали 12 художников творческого объединения «Артель». Многие из них являются членами Союза художников России, Московского союза художников, Творческого союза художников России.

Торжественное открытие пройдет в пятницу, 14 марта. Выставка будет работать по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Василия Фабричнова, дом № 7.