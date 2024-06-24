Выставка живописи «Красота родной земли» откроется 25 июня в Щелкове

Фото: https://welcome.mosreg.ru/

Выставка картин Артема Адибекова «Красота родной земли» откроется 25 июня в Щелкове. Зрители увидят более 20 подмосковных пейзажей.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, художник Артем Адибеков работает в традиционной манере русской реалистической живописи. Главная тема — природа средней полосы России.

Выставка пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма региона, а завершится 3 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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