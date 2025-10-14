Выставка живописи и графики откроется в Одинцовском округе 21 октября

Выставка «О, Русь Святая», посвященная богатству традиций, веры и красоты России, откроется в поселке Ершово Одинцовского округа. Экспозиция будет доступна месяц: с 21 октября до 21 ноября.

Выставку откроют по благословению владыки Фомы, под патронатом Звенигородского благочиния и при содействии отдела по туризму администрации Одинцовского округа. Будут представлены работы, посвященные традициям и святыням страны, с глубоким и многогранным погружением в мир православной Руси.

Открытие ожидается торжественным: в этот день в программе запланирован концерт памяти Звенигородских новомучеников, авторские произведения в исполнении талантливых коллективов и исполнителей, рассказы об истории новомучеников, а также экскурсия по выставке.

Мероприятие состоится в Доме культуры «Ершово» по адресу: поселок Ершово, улица Лермонтова, дом № 3А. Вход свободный.