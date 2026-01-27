Выставка живописи и графики начнет работать в Павловском Посаде 28 января

С 28 января выставочный зал «Дом Широкова» приглашает жителей и гостей городского округа познакомиться с экспозицией живописи и графики «Россия — Родина моя». Выставка представляет творчество Ольги Лапшиной — члена Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО.

Как подчеркнули в Министерстве культуры и туризма Московской области, центральное место в экспозиции занимают работы, выполненные в технике классической цветной линогравюры. Это искусство Ольга унаследовала от своего деда, выдающегося советского графика Александра Иглина.

«Сегодня техника ручной многоцветной печати считается практически утраченной, что делает представленные в „Доме Широкова“ линогравюры объектами особого художественного и коллекционного интереса. Выставка включает 24 избранные работы, отражающие разные этапы творческого пути художницы», — отметили организаторы.

Экспозиция разделена на тематические зоны: графический зал, живописный ряд и мир моды. Ольга Лапшина совмещает изобразительное искусство с дизайном одежды. Посетители увидят коллекцию авторских моделей, вдохновленную эстетикой павловопосадских платков. Выставка «Россия — Родина моя» будет работать до 12 марта. Адрес: площадь Революции, дом № 9.