Выставка заслуженного художника России Владимира Потлова открылась в Коломне

В течение октября посетители библиотеки имени Королева в Коломне смогут посетить уникальную выставку, посвященной творчеству заслуженного художника России Владимира Потлова. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и предлагает ознакомиться с миниатюрами известных работ скульптора, а также эскизами его новых проектов.

Владимир Потлов, уроженец Коломны, известен своим приверженностью традициям русской классической скульптуры. Его работы, такие как памятник коломенцам, погибшим в локальных войнах, «Скорбящий Ангел» в Мемориальном парке Коломны и памятник писателю Ивану Лажечникову в усадьбе «Кривякино» в Воскресенске, хорошо знакомы жителям и гостям городского округа.

Особое внимание на выставке уделено проекту памятника Дмитрию Донскому с Евдокией Суздальской, который скульптор представлял на обсуждение для установки на Соборной площади. Хотя проект пока остался в эскизе, его миниатюра была подарена автором Краеведческому музею. Как отметили в библиотеке имени Королева, это историческое событие также запечатлено на новой табличке в виде канонической иконы, макет которой представлен на выставке.

Выставка обещает стать значимым культурным событием для всех, кто интересуется скульптурой и литературой, и предоставляет уникальную возможность ближе познакомиться с творчеством одного из выдающихся мастеров современности.

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