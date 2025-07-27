Выставка восковых фигур открылась в Подольске

Посетители могут увидеть политиков и правителей из разных стран и времен, актеров и знаменитостей, а также фантастических героев из сказок, фильмов и мультфильмов. У входа посетителей встречает известный темнокожий боксер.

Восковую фигуру делают несколько человек: скульптор — голову и руки, постижер — волосы, глаза и зубы, гример гримирует, костюмер одевает. Обязательно соблюдается историческая достоверность и во внешности, и в костюме. Кстати, большая часть костюмов для восковых фигур взята из фондов «Ленфильма».

Чтобы доставить выставку в Подольск, понадобилась одна «газель», так как фигуры при транспортировке разбираются и компактно укладываются.

Экспозиция будет работать до 14 сентября ежедневно, с 10:00 до 18:00.