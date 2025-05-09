Выставка военной техники в честь Дня Победы открылась в Балашихе

В Балашихе развернулась уникальная выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, приуроченная к 80-летию Победы. Экспонаты, предоставленные Государственным военно-техническим музеем, позволили жителям города прикоснуться к истории и почтить подвиг советских солдат.

Среди представленных образцов — легендарный танк Т-60, участвовавший в боях под Великими Луками, автомобили ГАЗ-67Б и «Виллис», бронеавтомобиль ФАИ, зенитная полуторка и современный зенитный ракетный комплекс «Прометей». Особое внимание привлекли обломки беспилотников, сбитых российскими ПВО в Брянской и Белгородской областях, демонстрирующие связь времен и стойкость защитников Родины.

Экспозиция стала не только возможностью увидеть военную технику, но и своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Жители Балашихи смогли глубже понять историю своей страны, вдохновляясь мужеством героев, которые отстояли мир.