Выставка винтажной моды открылась в Наро-Фоминске

Наро-Фоминский историко-краеведческий музей представил публике новую экспозицию «Нарядов пестрых хоровод». Эта выставка — не просто демонстрация старинной одежды, а настоящий мост между прошлым и настоящим.

Презентация выставки приурочена сразу к двум значимым датам: 100-летию Наро-Фоминска и юбилею его градообразующего предприятия.

«Именно с развитием текстильного производства и индустриальной мощи неразрывно связана история города, его процветание и изменения в быту горожан. Главными героями этой экспозиции стали не архивные документы и черно-белые фотографии, а нечто гораздо более личное и теплое — винтажные наряды, сохранившие прикосновения и истории своих владельцев», — сообщили организаторы.

В фондах музея были собраны и теперь представлены зрителям разнообразные экспонаты: винтажные платья, аксессуары, строгая и в то же время стильная рабочая форма сотрудниц комбината, а также редкие черновые зарисовки и проектные эскизы, открывающие завесу тайны над творческим процессом модельеров того времени. Особый акцент сделан на моде середины XX века. Это был период «оттепели» и расцвета, когда в моду вошли практичность и новые материалы.

Именно тогда сапоги и яркие болоньевые плащи стали не просто удобной одеждой, а символами времени, прорыва в повседневной эстетике и стремления к новому. Эти вещи несли в себе дух свободы и модернизации.

Организаторы выставки позаботились о том, чтобы она стала не просто созерцательной, но и интерактивной. В специально оборудованной зоне каждый желающий смог попробовать себя в роли модельера. Гости не просто рассматривали исторические эскизы, но и получали возможность сами создать образы, разработать собственные наброски, примерить ткани и аксессуары.