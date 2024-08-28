Выставка «Вехи истории» в Можайске вошла в топ-100 лучших музеев Победы

Московский Музей Победы подвел итоги текущего учебного года, презентовав список 100 лучших школьных музеев. В числе лидеров оказались Музей «Вехи истории» Дома детского творчества города Можайска, школьный музей «Времен связующая нить» Лицея № 5 города Зарайска, а также «Школьный музей» Гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина из Балашихи.

Эти учебные заведения не только сохраняют наследие страны, но и активно участвуют в мероприятиях и конкурсах Музея Победы, демонстрируя отличные результаты в области патриотического воспитания.

Директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко отметила, что награда «ТОП-100. Школьный музей Победы» является итогом целого учебного года. По ее словам, при формировании рейтинга учитывались не только экспонаты, представленные на платформе программы, но и активное участие в предлагаемых мероприятиях, а также инициатива по созданию собственных проектов.

В минувшем учебном году партнеры музея принимали участие в ежегодном всероссийском съезде «Школьный Музей Победы», а также во всероссийских конкурсах «Школьный музей — взгляд в будущее» и «История большой страны».

Елена Слесаренко подчеркнула, что школьные музеи играют значимую просветительскую и воспитательную роль в образовании подрастающего поколения.

Всего в партнерской программе Музея Победы участвуют более 2000 школьных музеев из 88 субъектов РФ, а также из Белоруссии и Казахстана.

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